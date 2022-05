Homem detido por tráfico e posse de 540 doses de canábis em Felgueiras

Um homem de 35 anos foi esta quinta-feira detido por tráfico de estupefacientes e posso de armas de fogo em Felgueiras.A GNR do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras fez uma busca domiciliária na freguesia da Lixa que culminou na apreensão de 540 doses de canábis, uma arma de fogo, uma pistola, diversas munições de diferentes calibres, uma estufa, desumidificadors e ainda lâmpadas de aquecimento.Segundo a GNR, o detido, com antecedentes criminais por ilícitos de furto, vai ser presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, para aplicação das medidas de coação.