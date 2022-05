Homem de 26 anos detido por posse de mais de 4500 doses de haxixe e cocaína no Porto

O detido, com antecedentes criminais por vários ilícitos da mesma natureza, vai ser presente a primeiro interrogatório esta sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, para aplicação das medidas de coação.

A GNR do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, deteve esta quinta-feira um homem de 26 anos por tráfico de estupefacientes e posse de armas de fogo.A investigação durou cerca de sete meses e, segundo comunicado da GNR, foram realizadas três buscas, uma domiciliária e duas em veículos.Foi possível apreender 4474 doses de haxixe e 30 doses de cocaína, além de uma arma de fogo, quatro munições, um bastão artesanal, um telemóvel e ainda 4880 euros em numerário.