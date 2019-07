Homem detido por violência doméstica em Portimão

Um homem, de 22 anos, foi detido esta terça-feira pela GNR por violência doméstica, em Portimão.



De acordo com um comunicado da GNR, "o suspeito, na presença da filha de 2 anos, reiteradamente agredia e ameaçava de morte, a sua companheira, de 30 anos".





Foi no decorrer de uma investigação que "os militares deram cumprimento a um mandado de detenção do suspeito, tendo o suspeito ficado detido nas instalações da GNR", pode ler-se no documento.

O detido foi esta quarta-feira presente ao Tribunal Judicial de Lagos.