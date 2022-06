Um homem de 26 anos foi atingido com quatro tiros de pistola, durante uma rixa entre gangs ocorrida este domingo de madrugada no Bairro Branco do Monte de Caparica, Almada. A vítima foi retirada por outros participantes na desordem e atirada de um carro junto ao Hospital Garcia de Orta. Este é o segundo caso de violência ligado a crime grupal com estas características, naquela zona do concelho de Almada, nas últimas duas semanas.









