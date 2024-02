Um homem, de 35 anos, levou duas facadas numa perna, na manhã de terça-feira, num autocarro em Loures.A vítima, segundo disse à PSP, discutiu com um grupo de passageiros onde se encontrava o agressor, de 48. Este, detido pela PSP com a arma do crime na mão, disse que agiu para tentar evitar que lhe roubassem o telemóvel.

O alerta foi dado pelas 07h45. Uma patrulha foi chamada, após relatos de uma desordem no interior do autocarro 2754 da Carris Metropolitana, que se encontrava parado na Rua da República.





Os agentes encontraram a vítima no interior do transporte público. Além de vestígios de sangue, a vítima evidenciava duas perfurações profundas numa das pernas. De imediato foram chamados os Bombeiros de Loures, que o assistiram ainda dentro do autocarro. Os agentes ouviram a versão do homem atacado e, depois, a versão do agressor, apanhado com uma faca ensanguentada na mão. Os dois apresentaram relatos diferentes da história. Enquanto a vítima disse ter-se tratado de uma discussão, sem referir o motivo, o agressor explicou que reagiu por estar a ser assaltado. A vítima agredida estava com outros homens, e por isso reagiu.