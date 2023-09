Homem e mulher detidos com mais de 30 mil euros em notas falsas no Fundão

Uma mulher e um homem, de 20 e 25 anos, foram detidos por serem suspeito de passagem de moeda falsa no Fundão.As autoridades receberam uma denúncia que dava conta de que uma mulher tentou realizar um pagamento com notas falsas. Os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) deslocaram-se para o local e localizaram a suspeita.A mulher tinha 700 euros em notas falsas e estava no estabelecimento comercial com o objetivo de as trocar.Foi ainda localizado outro suspeito na área de serviço de Santarém na Autoestrada 1 com 32 500 euros em notas falsas. Da ação resultou a apreensão de 294 notas falsas de 100 euros, 19 de 200 euros e dois telemóveis.Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.