Um homem de 29 anos foi esfaqueado esta quinta-feira à tarde com uma arma branca, na Quinta do Mocho, em Sacavém.



A vítima foi alvo de esfaqueamento na zona do tórax e ombro, transportada para o Hospital Pulido Valente, encontrando-se em estado grave.





A agressão surgiu na sequência de uma discussão entre dois homens junto a uma Churrasqueira, na Rua Agostinho Neto, presenciada por cerca de 40 indivíduos.De acordo com a irmã da vítima, já havia desentendimentos entre os dois envolvidos.O último confronto entre os dois ocorreu no passado dia 9 de junho e terá sido esta a origem dos desacatos de ontem.A PSP garantiu a manutenção da ordem pública e a preservação do local do crime.O agressor tem 26 anos, decorrem agora diligências para se apurar os reais motivos do crime a identificação do agressor.