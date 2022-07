Homem de 30 anos morre após ser resgatado do mar em Ílhavo

Um homem de 30 anos morreu, esta segunda-feira, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória, em Ílhavo. A vítima foi resgatada do mar por uma embarcação de estação salva-vidas e sujeita a manobras de reanimação.Uma segunda vítima, de 20 anos, foi salva de imediato e trazida para terra.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Ílhavo, para uma situação de pré-afogamento, na Costa Nova do Prado, na Gafanha da Encarnação.A Polícia Marítima e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro estiveram no local.