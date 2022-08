Homem em prisão preventiva após ser detido com sete quilos de haxixe em Ponta Delgada

Um homem de 49 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido na posse de sete quilos de haxixe, numa operação policial desenvolvida em Ponta Delgada, nos Açores, revelou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

"A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de, aproximadamente, sete quilos de haxixe a um homem com 49 anos de idade, proveniente de Lisboa", descreve a PJ, em comunicado.

Aquela polícia esclarece que a ação foi desenvolvida em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, "através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana" e levou à identificação e detenção, em flagrante delito, de "um homem por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

A PJ destaca que, "com este resultado, a quantidade de haxixe apreendido desde o início do ano na Região Autónoma dos Açores ultrapassa os 71 quilos".

Tal "representa mais de 142.000 doses médias individuais diárias que não chegaram às redes de distribuição aos consumidores".

A PJ refere ainda que o detido ficou em prisão preventiva após ter sido presente a um primeiro interrogatório judicial.