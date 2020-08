Um homem de 55 anos foi condenado a oito anos e quatro meses de cadeia por ter convencido a filha a beber vinho até ficar bêbeda e se ter aproveitado desse facto para violar a mesma no dia em que esta fez 18 anos.



O crime remonta a 2017, mas a defesa do arguido interpôs um recurso extraordinário junto do Supremo Tribunal de Justiça sob pretexto de ter novas provas, avança a imprensa nacional. A revisão da condenação foi negada.

