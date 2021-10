Um homem encapuzado roubou uma carrinha de transporte de valores, esta terça-feira de manhã, em Perosinho, Gaia, e escapou com dois cofres, com cerca de 20 mil euros cada.O assalto durou apenas dez segundos. O ladrão, armado com uma caçadeira de canos serrados, abordou os dois funcionários quando retiravam as caixas com dinheiro da viatura para carregar uma caixa multibanco num hipermercado. Fugiu num Renault Clio preto.