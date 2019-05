Homem encontrado morto na Doca de Sesimbra

Vítima mortal terá tido uma doença súbita e caiu para a água.

15:00

Um homem de 59 anos foi encontrado morto, perto do barco de pesca onde dormia, na Doca de Sesimbra, este sábado de manhã.



O alerta foi dado por volta das 07h00 da manhã por populares que viram o corpo a boiar na água.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia Marítima, a vítima passou a noite num barco atracado na Doca, juntamente com outras pessoas.



Durante a noite, o homem terá tido uma doença súbita e caiu para a água.



A Polícia Judiciária foi também chamada ao local. As autoridades desviaram a hipótese de crime.