Homem encontrado morto numa casa abandonada em Braga

Um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, numa casa abandonada em Escudeiros, Braga. O alerta foi dado por um popular.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fonte da GNR, o homem era doente oncológico em fase terminal.

De acordo com a mesma fonte a GNR tomou, inicialmente, conta do caso, mas a investigação passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária. Os inspectores estiveram no local a realizar perícias e estão agora a investigar as circunstâncias da morte do homem.

O cadáver foi levado pelos Bombeiros Sapadores de Braga para a Morgue do Hospital de Braga.