Um homem, com cerca de 35 anos, foi encontrado morto este domingo numa zona florestal em Poço Negro, Pedrogão Grande. Ao queapurou, a vítima estava numa festa particular e acabou por se desentender com algum dos convidados.A discussão aconteceu no local onde o corpo foi encontrado. Um grupo de amigos deslocou-se à GNR para fazer queixa.

O caso já está sob alçada da Polícia Judiciária.