Homem escapa após ser sequestrado várias horas em autocaravana no Porto

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um dos suspeitos de ter sequestrado e agredido um homem enquanto dormia em autocaravana no Porto. A vítima conseguiu escapar após ser amarrada e agredida no interior da sua autocaravana.



Os agressores sequestraram o homem e conseguiram roubar-lhe o cartão bancário, com o qual realizaram várias compras em estabelecimentos comerciais de Santo Tirso. O crime ocorreu no passado dia 29 de setembro. A PJ já tinha realizado a detenção do cúmplice, que ficou em prisão preventiva.





O homem foi sequestrado durante cerca de cinco horas com os braços e pernas amarrados e acabou por conseguir escapar ao aproveitar uma desatenção de um dos sequestradores.

O detido, de 37 anos de idade, desempregado, com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.