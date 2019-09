Um homem, com 55 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira na Rua da Galeria, em Parada de Tibães, Braga.



A vítima foi transportada para o Hospital de Braga em estado grave depois de ter sido alvo de várias facadas nas zonas torácica, abdominal, face e pernas.





Segundo apurou o, o homem foi agredido, na via pública, depois de um jantar de despedida de um amigo que ia trabalhar para fora. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga com lesões graves. De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o homem encontra-se nos cuidados intensivos mas já livre de perigo.Depois de esfaquear o amigo, o agressor de 54 anos, operário da construção civil, colocou-se em fuga. Foi detido depois de voltar ao local do crime, alcoolizado. O alerta foi dado cerca da 01h00.O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação, avança a PJ.