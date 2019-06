Homem esfaqueado e agredido por salvar mulher de ser espancada

Um homem de 36 anos foi esfaqueado e agredido por um jovem com cerca de 20, na Cova da Moura, Amadora, após ter salvado a mulher do agressor de ser espancada.A vítima interferiu nas agressões do marido à mulher na terça-feira. Fugiu, mas foi esfaqueado mais tarde pelo agressor e por um comparsa. Ainda está internado.A PSP já identificou os dois atacantes.