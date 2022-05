Homem baleado e deixado à porta do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures

Um homem baleado foi esta quinta-feira abandonado à porta do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



Tudo aconteceu por volta das 23h30, quando uma viatura com cinco pessoas no interior, quatro homens e uma mulher, parou junto das urgências pediátricas do hospital.





Os passageiros, em pânico, retiraram o corpo do ferido, que estava inanimado, através de uma das portas traseiras do carro.A PSP tentou abordar as cinco pessoas que, ao aperceberem-se da presença policial, arrancaram a alta velocidade sem prestar qualquer esclarecimentos.

Segundo apurou o CM junto de fonte policial, a vítima, deu entrada na unidade hospitalar em estado muito grave, já foi submetida a uma intervenção cirúrgica.