Um homem, de 34 anos, ficou em estado considerado grave, depois de ter sido esfaqueado na via pública na praceta do Infantário, na Amadora.O crime ocorreu pelas 21h30 de domingo. Os bombeiros, através da corporação de Belas, receberam uma chamada para socorrer uma vítima de golpes com vidros. Mas, no local, os bombeiros constataram tratar-se de um esfaqueado.A vítima foi hospitalizada e a PJ está a investigar o caso.