Homem esfaqueado nas costas nas festas de São Pedro da Afurada, em Gaia

Um homem de 23 anos foi atacado à facada durante uma rixa, na madrugada deste domingo, durante as festas de São Pedro, na Afurada, em Vila Nova de Gaia

O alerta foi dado por volta das 04h00 e a vítima, após ser esfaqueada nas costas, correu até uma equipa dos bombeiros de Coimbrões, que estavam de prevenção na festa.

O homem foi estabilizado no local e transportado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia. Deu entrada no bloco operatório.

No local, as patrulhas da PSP, também de prevenção na festa, ainda conseguiram intercetar e deter dois jovens de 17 anos que se envolveram nos confrontos.



A arma do crime foi já encontrada na manhã deste domingo pelos Bombeiros Sapadores de Gaia e pelos mergulhadores, que estiveram a efetuar buscas numa das margens do rio Douro.

Por se tratar de uma situação que pode ser considerada como tentativa de homicídio, o caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto que vai agora investigar.