Um homem de 50 anos foi atingido com uma facada no peito durante uma discussão, na noite de quinta-feira, na Alameda de Cartes, no Porto.A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São João. Ao local acorreu a PSP, mas por se tratar de uma tentativa de homicídio, o caso passou para a PJ, que vai agora investigar os contornos da agressão e quem é o autor da mesma.