Um homem foi esfaqueado por outro, durante a manhã desta segunda-feira, na rua Visconde de Pindela, em Braga.Segundo apurou a CMTV, os dois indivíduos habitam na mesma casa mas até ao momento desconhecem-se as razões do incidente.O agressor foi detido pela PSP momentos depois do crime e será presente a tribunal nas próximas horas.A vítima foi assistida no local e levada para o hospital de Braga com ferimentos leves.