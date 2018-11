Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueia amigo após ser expulso de festa

Suspeito já está identificado e estava ontem a ser procurado pela GNR de Silves.

Por Ana Palma | 06:00

Um homem de 37 anos foi esfaqueado no abdómen por um amigo, de cerca de 35, durante a madrugada deste sábado, em Algoz, no concelho de Silves, tendo ficado ferido com alguma gravidade.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado cerca das 05h00. Os dois homens tinham estado numa festa no Moto Clube de Algoz mas o agressor, que aparentava ter já bebido em excesso, começou a causar desacatos e foi expulso do local. Furioso e revoltado com a situação, esperou pelo fim da festa e acabou por se envolver em agressões com um grupo, na proximidades do Moto Clube.



Fontes no local referiram ontem ao CM, sob anonimato, que o suspeito começou por envolver em agressões com o amigo, identificado como Ricardo Peixoto, após o que outras pessoas, que também tinham estado na festa, os tentaram separar. Nesse momento, o agressor esfaqueou a vítima no abdómen e pôs-se em seguida em fuga.



Os dois homens são ambos residentes na zona de Algoz e, de acordo com as mesmas fontes, andaram juntos na escola. A situação apanhou de surpresa as pessoas que se encontravam na festa do Moto Clube de Algoz.



A GNR foi alertada e conseguiu recuperar a faca utilizada no crime. O agressor, que já está identificado pelas autoridades, estava ontem a ser procurado. O caso está a ser investigado pelo Destacamento de Silves da GNR. A vítima foi assistida no local e transportada ao Hospital de Portimão, onde ontem estava internada.