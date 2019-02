Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem espanca mãe de 85 anos por dinheiro

PSP assistiu às ameaças do filho e deteve-o. Caso ocorreu em Lisboa.

Por S.A.V. | 08:52

As primeiras duas queixas são de 2017. Um homem batia na mãe, idosa, doente cardíaca, em cadeira de rodas ou muletas.



O caso, conhecido na Madragoa, Lisboa, só teve desfecho sábado.



De novo espancada pelo filho, buscou refúgio (como noutras ocasiões) no quartel dos Sapadores.



Quando a PSP chegou assistiu às ameaças do filho e deteve-o.



Mãe e filho vivem juntos e ele bate na idosa para exigir dinheiro para o vício do álcool.



Foi posto em preventiva.