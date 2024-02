Homem espanca os pais com um pau na Mealhada

Um homem, de 35 anos, foi detido na habitação da família, na Mealhada, após o alerta de vizinhos para episódios de violência doméstica. Segundo apurou o CM, o suspeito agrediu os pais, de 58 e 63 anos, com recurso a um pau. As vítimas sofreram ferimentos na zona do pescoço e da cabeça e foram encaminhadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde receberem assistência.









O suspeito foi intercetado pela GNR momentos após a agressão. A patrulha foi acionada ao local após uma denúncia e acabou por confessar as agressões.

Presente ao Tribunal de Aveiro, o homem, que vivia com os pais, saiu em liberdade, sendo-lhe decretadas as medidas de coação de proibição de permanecer e de se aproximar da residência das vítimas, assim como do seu local de trabalho, proibição de contactar os ofendidos e ainda obrigação de sujeição a tratamento psicológico.