Rogério Pontavida, de 55 anos, funcionário da Câmara da Amadora, foi na sexta-feira dado como desaparecido pela família, mas há quatro meses que não aparece no emprego e desde 1 de agosto que ninguém sabe dele, relataram ao CM fontes da PSP, onde a sobrinha apresentou queixa, e amigos.A última pista é uma entrada no WhatsApp a 23 de agosto. Os três enteados com quem vive desvalorizaram à sobrinha - que o procura desde dia 8 - a ausência. Não fizeram queixa.Rogério Pontavida é descrito pelos amigos como “muito sociável, boa pessoa e sempre bem-disposto, gosta de estar sempre acompanhado de artistas em vários eventos musicais e é do Benfica”.