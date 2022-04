Um homem, de 30 anos, foi detido pela PSP por ameaça agravada, na Maia. O suspeito gravou um vídeo, no qual ameaçava um outro homem com um revólver. As imagens foram enviadas à vítima através das redes sociais. A arma de fogo acabou por ser apreendida durante uma busca.









A detenção ocorreu às 07h00. A vítima já tinha feito queixa às autoridades em fevereiro, altura em que a PSP também lhe apreendeu uma arma de fogo. Diz que a tinha adquirido por ter medo, após o rival lhe ter enviado o vídeo com várias ameaças.