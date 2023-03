Dois homens baleados em clube noturno no Porto

Dois homens foram atingidos a tiro por um atirador, no clube noturno "Granada" no Porto. A PSP deteve o suspeito de atirar sobre os homens e um amigo.

O incidente ocorreu pelas 4h50, confirmou a PSP ao CM. As autoridades detiveram dois suspeitos e apreenderam a arma usada.

Segundo fonte da PSP, o desentendimento, entre os quatro homens, ocorreu ainda na entrada. Após esse desacato, um dos suspeitos foi ao carro buscar uma arma de fogo.

No exterior do recinto disparou sobre o primeiro homem, e já dentro do clube atingiu, de raspão, na perna, outro indivíduo envolvido na discussão.

Já no interior do espaço noturno, o amigo do atirador agrediu outra pessoa, que foi assistida no local.