Um homem, de 62 anos, ficou ferido com gravidade após ser atropelado por um carro na Avenida das Pontes, em Barcelos.O alerta foi dado às 20h13 e os Bombeiros de Barcelos, com o apoio de uma viatura médica de emergência e Reanimação de Braga, foram acionados para o local.A vítima apresentava ferimentos considerados graves e foi transportada para o hospital de Braga.A Brigada de Trânsito da GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.