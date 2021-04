Homem ferido com gravidade após desabamento de parede em Vila Real

Um homem de cerca de 50 anos ficou esta quarta-feira com ferimentos graves na sequência do desabamento de uma parede no âmbito de obras numa casa, em Mesão Frio, distrito de Vila Real, disse fonte dos bombeiros.

O segundo comandante dos Bombeiros de Mesão Frio, Luís Almeida, explicou à agência Lusa que, após a queda do painel de uma casa antiga que está a ser recuperada, o homem ficou com as pernas presas.

O alerta foi dado às 15h04 e a vítima foi retirada do local pelas 16h35, tendo sido estabilizada e depois transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Para o local foram mobilizados 15 bombeiros e cinco viaturas dos bombeiros de Mesão Frio, quatro militares da GNR e ainda as equipas da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e da ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV).