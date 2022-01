Homem ferido com gravidade em acidente com arma de caça em Beja

Um homem de 61 anos ficou este sábado ferido com gravidade num acidente com a sua arma de caça na zona de Quintos, no concelho de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte dos Bombeiros Voluntários de Beja adiantou que o homem foi transportado para o hospital da cidade, tendo posteriormente sido transferido para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu quando o homem, que andava à caça, fez um disparo, tendo de seguida "rebentado o cano da arma", sofrendo "ferimentos graves num braço".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 09:53, tendo sido mobilizados para o local bombeiros, uma ambulância da corporação de Beja e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).