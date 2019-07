Um homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido após ter sido atingido com uma faca, este sábado de madrugada, durante uma rixa num café, localizado na rua 31 de janeiro, em Vila Praia de Âncora, Caminha.Os bombeiros e a GNR estiveram no local e a vítima foi transportada ao hospital.Segundo oapurou, os dois agressores estariam alcoolizados quando entraram no café com uma faca e um ferro em punho e ameaçaram todos os presentes.A vítima sofreu apenas um golpe.