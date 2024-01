Um carro despistou-se e capotou, esta sexta-feira, no túnel Alto da Boa Viagem, na Cruz Quebrada, em OeirasO condutor do veículo ficou ferido e foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.O alerta foi dado às 8h44 para os Bombeiros do Dafundo que se mobilizaram para o local com sete operacionais e três veículos.A PSP também foi acionada.