Homem ferido em rixa junto a discoteca no Seixal

Um homem de 30 anos ficou ferido, na manhã de domingo, durante uma rixa, junto a uma discoteca em Foros de Amora, Seixal.O alerta às autoridades foi dado pelas 09h00, na sequência de um desentendimento entre dois homens num parque de estacionamento, junto a uma discoteca. Inicialmente, testemunhas relataram que a vítima teria sido esfaqueada, algo que a Direção Nacional da PSP acabou por corrigir. O homem terá sofrido um murro na face, que acabou por lhe fazer um corte no lábio, produzido por um anel.O ferido foi assistido no local pelo INEM e não necessitou de internamento. A PSP do Seixal foi também mobilizada.