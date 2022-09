Homem fica com ferimentos graves após acidente com máquina de limpeza em Melgaço

Um homem de 55 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente com uma máquina de limpeza de floresta no Parque Eólico do Pico, em Melgaço. O alerta foi dado às 10h05 e os Bombeiros de Melgaço foram acionados para o local. Segundo oapurou, homem estava a descarregar a máquina do camião quando escorregou e tombou.Ao que tudo indica, a vítima terá sido considerada encarcerado mecânico e terá necessitado de manobras de desencarceramento. Foi levado para o hospital de Viana do Castelo, acompanhado por uma viatura médica de emergência e reanimação, com ferimentos considerados graves.