Homem fica em prisão preventiva por crime de violência doméstica sobre o filho e a mulher em Águeda

Um homem, de 39 anos, ficou em prisão preventiva, esta sexta-feira, depois de ser presente ao tribunal de instrução criminal de Aveiro, pela suspeita do crime de violência doméstica sobre o filho e a mulher, de 19 e 38 anos, em Águeda.O agressor foi detido, em flagrante delito, quando estava a ameaçar as vítimas com uma faca. A arma branca foi apreendida pela autoridade.Na sequência de uma denúncia de um crime de violência doméstica, a patrulha da GNR de Arrancada do Vouga deslocou-se à habitação da família. O agressor, ainda na presença dos guardas, continuou a ameaçar as vítimas.O detido, depois de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva.