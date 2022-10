Um homem, com cerca de 60 anos, ficou ferido na sequência de um despiste do carro onde seguia, na A4, no sentido Mirandela - Porto.A vítima foi levada para o hospital de Bragança por precaução.O acidente aconteceu perto das 14 horas e a chuva que se fazia sentir poderá estar na origem do despiste.No local estiveram sete operacionais dos bombeiros acompanhados de duas viaturas e uma patrulha da GNR.