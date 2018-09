Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica sem mão após explosão de objeto em Peso da Régua

Acidente ocorreu perto das 12h00 na localidade de Remostias. No local estiveram as equipas do INEM e da GNR.

Por Lusa | 14:40

Um homem ficou este sábdo ferido com gravidade no concelho de Peso da Régua, distrito de Vila Real, após a explosão de um objeto apanhado na via pública, disse à Lusa fonte da GNR. A vítima ficou sem uma das mãos.



A mesma fonte do comando territorial da GNR de Vila Real adiantou que o homem, de 35 anos, sofreu ferimentos graves nos braços e peito depois de ter apanhado um objeto do chão e este ter explodido.



Segundo a mesma fonte, o homem, que ficou com a mão direita amputada, foi transportado para um hospital do Porto de helicóptero.



O incidente ocorreu perto das 12h00 na localidade Remostias, no concelho de Peso da Régua, e no local estiveram bombeiros, GNR e INEM.



A mesma fonte disse ainda que a GNR está a investigar a explosão, suspeitando que o objeto que explodiu poderá ser um foguete.