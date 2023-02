Um homem, com cerca de 30 anos, foi esta sexta-feira detido pela PSP, depois de acusar uma taxa de álcool no sangue de 3,68 g/l, no Catujal, em Loures. O suspeito estava a conduzir com as luzes do carro desligadas, o que captou a atenção das autoridades. Quando o abordaram, o homem acelerou e fugiu em direção a uma estrada de terra batida. A PSP ligou as sirenes do carro-patrulha e iniciou uma perseguição.





O suspeito foi detido poucos minutos depois, tendo a polícia descoberto que não tinha carta. Foi a quinta vez que o homem foi apanhado pelas autoridades a conduzir sem habilitação legal.