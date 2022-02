Um homem, de 43 anos, foi identificado pela PSP e constituído arguido por furtar material da loja de informática onde trabalhava, no Porto.Nas buscas realizadas a casa do detido, os elementos da PSP apreenderam computadores, tablets, televisores, uma máquina fotográfica, aspiradores, uma máquina de café, entre outros objetos que foram retirados do estabelecimento.