O Ministério Público (MP) do Seixal acusou um homem pela prática de 30 crimes sexuais contra a própria enteada, que tinha apenas 13 anos quando foi abusada.





A detenção do suspeito, que aguarda julgamento em prisão preventiva, ocorreu em julho de 2022. A Polícia Judiciária de Setúbal, que o prendeu, situou o início dos abusos em janeiro ou fevereiro do mesmo ano. O predador sexual está agora acusado de 13 crimes de violação (um deles tentado), sete de abuso sexual de crianças, dois de abuso sexual de menor dependente, seis de importunação sexual, e dois de aliciamento de menores para sexo. Além de a constranger para sexo, o arguido enviou-lhe fotos e vídeos inadequados. O suspeito tentou ainda aliciar uma amiga da enteada, através das redes sociais, para os mesmos fins. Está proibido de contactar com a vítima.