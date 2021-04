Rodrigo Chaves, que terá matado a ex-sogra, Lucélia Souza Chagas, de 42 anos, em janeiro do ano passado, no Brasil, foi agora apanhado em Leiria, pela PJ. O suspeito é brasileiro e o crime foi cometido com dois tiros - na testa e no pescoço. Mas o homem conseguiu fugir para a Europa antes das autoridades o capturarem.