Um homem matou a mulher e o filho menor esta segunda-feira, no Funchal, e colocou-se em fuga.O alerta foi dado pelas 12h30. A Polícia Judiciária está no local.Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o homicida é um homem de 40 anos e a criança teria 10.As autoridades encontraram entretanto o carro do homem.Em atualização