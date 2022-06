Homem mata por terreno e apanha 21 anos de prisão

"Espero que já tenha interiorizado o mal que causou. É estranho ver alguém que podia ser nosso pai ou avô a tirar a vida a alguém por causa de um caminho, um pedaço de terreno", afirmou esta quinta-feira a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Viseu depois de condenar Fernando Augusto, de 75 anos, a 21 anos de prisão. O arguido foi considerado culpado de um crime de homicídio qualificado agravado por uso de arma de fogo e um crime de detenção de arma proibida. Terá ainda de pagar mais de 350 mil euros em indemnizações.O caso remonta a 5 de abril do ano passado, no lugar das Fontainhas, em Valença do Douro, Tabuaço. Fernando Augusto usou uma caçadeira para disparar contra Armando Barbosa, de 61 anos, com quem estava desavindo há cerca de dois anos por causa do acesso a terrenos agrícolas, matando-o.No dia do crime, Fernando tinha colocado pedras e terra com o objetivo de bloquear a passagem. Foi confrontado por Armando e, depois de uma troca de acusações, puxou da arma, que tinha à vista, e disparou. Ao lado da vítima estava a filha, que não sofreu ferimentos.O tribunal considerou que o homicida não mostrou arrependimento e que agiu com um sentimento de vingança e frieza. A defesa vai analisar o acórdão e pondera recorrer da decisão, pois considera a pena excessiva.