Pescador morre afogado no rio Lima em Viana do Castelo

Um pescador lúdico de Viana do Castelo morreu esta tarde afogado no rio Lima, em Darque, junto à capela de São Lourenço.

Cerca das 16h45 chegou à Polícia Marítima de Viana do Castelo o alerta de um homem "a boiar de barriga para cima" no rio Lima. Foram acionados os meios, nomeadamente INEM e bombeiros, que rapidamente retiraram o corpo, mas já sem vida, apesar de os médicos do INEM terem realizado manobras de reanimação.

O Comandante da Capitania de Viana, Rui Lampreia, confirmou que "o óbito foi declarado no local" e que a causa da morte terá sido, "ao que tudo indica, o afogamento". O comandante referiu também que "não existem sinais de violência" no corpo.

Ao que foi possível apurar, trata-se de um homem de 65 anos, residente na freguesia de Darque e que pescava habitualmente no tabuleiro inferior da ponte Eiffel.

Esta sexta-feira ter-se-á aventurado noutro modo de pesca, já que, quando foi retirado da água, o homem vestia calças de mergulho.

O óbito foi declarado no local e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.