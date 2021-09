Homem morre após capotamento de máquina giratória que manobrava em Ponte de Lima

Um homem com cerca de 57 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência do capotamento da máquina giratória que operava durante a terraplanagem de um terreno na freguesia Fornelos, em Ponte de Lima, disse à Lusa fonte do INEM.

A mesma fonte adiantou que o homem foi transportado em manobras de reanimação na ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) ao hospital de Bertiandos, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, onde foi declarado o óbito.

A fonte do INEM explicou que a vítima "teve de ser transportada àquela unidade hospitalar para ser declarado o óbito, por falta de médico no local do acidente".

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem, "manobrador de máquinas, procedia à terraplanagem de um terreno para a construção de uma vivenda".

Contactada pela Lusa, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu cerca das 13:28.

Ao local compareceram 12 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a SIV de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Braga, entretanto cancelada, e a GNR.