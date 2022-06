Homem morre após queda junto à Linha do Vouga

Um homem, de 76 anos, morreu, esta tarde de quarta-feira, na sequência de uma queda, em São João da Madeira. A vítima estava a atravessar a linha do Vouga, no Fundo de Vila, quando perdeu o equilíbrio e caiu.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira ao da iniciou as manobras de reanimação mas sem sucesso. O óbito foi verificado pela equipa da VMER.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de São João da Madeira, para uma queda, na rua de Vale do Vouga, no Fundo de Vila.O corpo foi levado, pelos bombeiros de S. João da Madeira para o gabinete do instituto de medicina legal da Feira.