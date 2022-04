Homem morre atingido por azinheira em acidente de trabalho

Um homem, de 52 anos, morreu esta sexta-feira após ter sido atingido por uma azinheira, num acidente de trabalho, numa herdade perto de Barrancos, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, "uma azinheira caiu em cima da vítima", quando decorriam trabalhos de cortes de azinheiras, na Herdade Rocianas, tendo o óbito do homem sido declarado no local.

O corpo do homem, de nacionalidade espanhola, foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, acrescentou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 10:17, acrescentando que o homem "estava a trabalhar com um trator quando foi atingido por uma azinheira", que caiu durante os trabalhos.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte do CDOS.

Para o local, foram mobilizados 10 operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por cinco veículos, um deles a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Moura.