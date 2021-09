Um homem estrangeiro com cerca de 30 anos seguia de bicicleta quando foi mortalmente atropelado por um carro, esta quinta-feira à noite, na avenida Marginal, junto a São João do Estoril, Cascais.O alerta foi pelas 22h00. Foram mobilizados os bombeiros do Estoril, o INEM e a PSP.O cadáver ainda se encontra no local e a avenida Marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais.