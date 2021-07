Uma mulher, de cerca de 30 anos, morreu na manhã deste sábado ao ser atropelada quando caminhava no passeio na Avenida Marginal, na zona da Parede, confirma ao CM fonte oficial da PSP.

De acordo com fontes dos bombeiros, a vítima foi atingida por uma carrinha de sete lugares que entrou em despiste no sentido Cascais-Lisboa, na zona do Junqueiro, junto ao acesso do Hospital Sant’Ana para a praia. Um homem, da mesma idade aproximada, que acompanhava a mulher sofreu apenas ferimentos ligeiros. Foi assistido no local, tal como o condutor da viatura, que terá cerca de 40 anos.

A vítima mortal foi projetada para as rochas, junto ao mar. Entrou em paragem cardiorrespiratória e as manobras de reanimação não tiveram sucesso. O cadáver foi resgatado das rochas para a morgue de Cascais.

O alerta foi às 09h40. O socorro está a ser prestado por 15 operacionais dos Bombeiros da Parede, INEM, PSP e Polícia Marítima.